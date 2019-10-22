勞資關係要更進一步可以這樣做，台南市勞工局為強化工會協商權，輔導工會與廠商簽訂團體協約，將部分公司內規轉化為契約，內容中還有部分優於勞動基準法的福利及規定等，讓勞工權益更有保障，企業照顧員工，也能吸引更多新血投入職場，目前南市54家工會中有31家簽訂，比例近6成。

南市勞工局長王鑫基表示，勞動部從2015年開始辦理輔導團體協約評核，迄今台南市已經4度獲獎肯定，王鑫基說，除了勞動基準法外，在實務輔導上經常遇到雇主以公司內部已經訂定工作規則為由，拒絕工會提出的團體協商要求，甚至有推延協商、佯裝談判等違反誠信的行為，影響信賴關係。

勞工局所扮演的角色，就是從旁輔導，除了提供工會諮詢，瞭解團體協約訂定的方向、細節等，也會與企業及雇主溝通，讓雙方明白簽訂協約，是經過協商後的結果，法律位階、效力都高於工作規則，讓勞動條件標準化，勞工可藉此爭取合理權益，資方也能藉此精算成本，致力改善技術及生產力，將低員工流動率。

勞資團體協約簽訂可達雙贏局面，勞工局舉例，不少規定都還優於勞基法，有公司就明定提撥淨利10％作為員工績效及年終獎金、還有退休後回聘者，隔年就享有15天的特休假；另外還有替員工加保、健康檢查可請公假、結婚補助以及退休及因公傷亡的撫卹方案等，對企業招募員工也有正面幫助。

(中時 )