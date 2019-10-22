中國國民黨總統參選人韓國瑜今22日持續走訪綠營大票倉嘉義縣，面對農委會主委陳吉仲批評他的農業政策自相矛盾，韓國瑜下午受訪時反要陳吉仲不要用冷冰冰的數字隱暪真相，誠懇建議身為農委會主委的陳吉仲，不要講風涼話，應該多下鄉傾聽，真的以人民為本，才是執政要務。同時韓不忘批評蔡政府拒絕讓港女命案兇嫌陳同佳來台投案，一定會讓全台灣人憤怒。

韓國瑜今下午到嘉義區漁會和漁民座談，傾聽農漁民面臨困境，接受訪問，韓國瑜表示，這趟從屏東、台南到嘉義，聽到許多基層農漁民聲音，像剛才參加的漁民座談，大家一樣擔心銷路、漁船航道等問題，建議陳吉仲身為農委會主委應該下來傾聽一下，而不是用冷冰冰的數字隱瞞真相、講風涼話。

被媒體問到韓剛才東石採蚵行程，為何沒吃蚵，難道是怕「蚵」？韓國瑜先反問哪個「蚵」？接著說東石是全台主要蚵仔的產區，他只是來看看蚵農的採收過程，剛才拜訪的蚵農約已70歲，做了50年，雖然蚵農說現在一斤160元收入還可以，但最怕天災，颱風一來都完蛋，強調這些都是要傾聽的，重申此「蚵」非彼「柯」，跟柯文哲一點關係都沒有。

另針對前總統馬英九提及陳同佳事件哽咽，韓國瑜認為，馬英九是兩個女兒的父親，看到港人陳同佳在台殺害懷孕女友，他可能為此為之激動，同樣有兩個女兒的他也為人父母，自然都有所感受。

韓國瑜強調，以陳同佳案對照4年前英國人林克穎在台撞死人跑回英國的案件，4年前我們要求引渡林克穎，但一直不成功，現在陳同佳在台灣殺害女友，一屍兩命，士林地檢署發佈通緝，政府卻說不接受陳同佳來台投案，難道將來外國人來台殺人放火被通緝，若沒有引渡條約，我們一點辦法都沒有？批民進黨政府拒絕陳同佳來台受審，一定會讓全台灣人憤怒，民進黨口口聲聲愛中華民國主權，但主權中重要的司法權卻主動放棄，這個政府是沒辦法被人民接受的。

(中時 )