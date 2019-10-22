蔡英文總統(右三)參拜台中市龍井區永順宮，與支持群眾互動。(林欣儀攝)

台中龍井永順宮致贈象徵「包中」的包子、粽子給蔡英文總統(左四)。(林欣儀攝)

繼日前國民黨總統參選人韓國瑜到台中市龍井區永順宮參拜，蔡英文總統22日也走訪永順宮，受到群眾熱情支持。她表示，政府大力照顧老、中、青及幼兒，明年長照預算更將增加至400億元，也堅守台灣主權，呼籲選民用選票大聲向國際說出台灣人對民主、自由的堅持。

蔡英文在廟方人員陪同下參拜五府千歲，並接受廟方特別準備、象徵「包中」的包子與粽子，現場群眾高喊「凍蒜」，還有女支持者大喊「小英是最好的總統」，氣氛熱絡。

蔡英文表示，蔡團隊很努力，過去3年努力打拼，雖然在打基礎的時候得罪一些人，但因為基礎打得好，讓台灣未來10年能穩定發展，今年起已經看到成績，即便國際經濟起起落落，台灣的經濟仍穩穩往上發展，今年上半年經濟成長更是亞洲四小龍第一名。

蔡英文說，台灣經濟有發展，帶來稅收就要全民共享，像今年所得稅就全民大減稅，讓人民很有感，另外，長照2.0政策照顧老人家、明年預算更高達400億元，對幼兒部分也照顧0到6歲的幼兒，蔡政府是有史以來最照顧人民的政府。

在國際政策方面，蔡英文強調，面對中國大陸的文攻武嚇，她堅持主權不退讓，「不挑釁，但堅守立場與主權」，另方面也最好國防、保護自己，除自行研發國艦、國機，國際上許多人也在幫助台灣，才能買到F16戰機，但若台灣自己都不保護自己、別的國家也不會管台灣。

蔡英文呼籲支持者，2020是展現民主國家人民意志的時候，要用選票大聲告訴全世界台灣人的選擇，四年才選一次總統、四年才大聲說一次，大家要把票投得高高的、很漂亮，讓世界知道台灣人要主權、要民主自由。

(中時 )