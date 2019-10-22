而蔡英文總統接連造訪彰化，皆選在彰化立委第四選區，意圖為黨籍立委陳素月拉抬聲勢意為濃厚。(吳建輝攝)

民進黨籍立委陳素月2015年首投入立委補選就勝出，今年面對退居幕後多年的國民黨籍前立委蕭景田挑戰，雙方選情緊繃、戰況最為激烈。

蔡英文總統22日彰化行，在接連拜訪完田中乾德宮及員林是員林寺後，第三站來到大村慈雲寺，現場民眾反映相較其他場次較為平淡，人數初估不到2百人，不到廟方原先所預期，也因時間關係也只短暫停留約半小時隨即離開，下午將在和美鎮舉辦競選連任座談會。

上午蔡英文首站到田中乾德宮參拜，乾德宮管理人洪麗娜親自迎接大讚總統親切，更表示昨晚向媽祖稟告此事，媽祖也回答她說絕對會讓蔡英文「心想事成」，讓全場民眾響起熱情的掌聲，隨後洪麗娜也送上田中黑白米及有名的麻油，替蔡英文加油。

乾德宮管理人洪麗娜為現任田中鎮長，去年脫離國民黨籍，以無黨籍參選田中鎮長，成為田中第一位女鎮長，今日拜廟行程雖以宮廟主委身分出席，但其身分特殊引發聯想，更有趣的是洪麗娜現場不斷提起蔡總統更帶領民眾齊喊「小英我愛你」，但隻字未提民進黨立委參選人陳素月，耐人尋味。

蔡英文因員林行程延誤，原預計12點05分要抵達大村慈雲寺拖到12點20分才到，由前鄉長賴錫欽主持，現場不斷鼓舞民眾喊小英總統加油，但民眾意興闌珊喊，時間未到就在等待便當的到來，未像田中場的民眾如此熱情，賴錫卿也提醒民眾勿喊當選，似乎深怕遭做文章。

而綜觀上禮拜及今日蔡英文總統行程，小英總統的致詞內容幾乎相同，大打經濟政見牌，除不斷提起亞洲四小龍及有史以來最大的減稅方案，也提出加碼表示，上任時長照2.0一年預算50億，明年將加碼到400億，0到6歲嬰幼童也從200億增加到600億，未來也會持續加碼，替民眾做最好的照顧。

(中時 )