為了總統蔡英文學位真偽一事，資深媒體人彭文正與駐德代表謝志偉兩人在臉書來回互酸。對於謝志偉酸他會「跑去愛爾蘭都柏林召開德國首都柏林」國際記者會，彭文正無厘頭回應「謝志偉，聽說你要去接我，我很開心，但是你腳踏車都不『ㄒㄧㄡ』，你要怎麼接啊?」
資深媒體人彭文正、教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。但被爆現場含彭、林只來了7個人，外媒一個也沒到。駐德國代表謝志偉酸「丟臉、為他們難過」。彭文正在臉書反擊嗆「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」
謝志偉在臉書酸，我擔心，我忙半天，他們會『飛去愛爾蘭都柏林召開德國首都柏林』，國際記者會，然後一切怪在我頭上要我給他們『記著』」，然後在德國、愛爾蘭間飛來飛去，之後就宣稱圓滿召開了「國際記著」會。
彭文正無厘頭回應「謝志偉，聽說你要去接我，我很開心，但是你腳踏車都不『ㄒㄧㄡ』，你要怎麼接啊?」彭文正還再發一文「柏林都柏林都有柏林，狗腿真狗腿真是狗腿。大使沒事幹，對對句子。」再度酸謝志偉沒事做。
(中時電子報)
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