演員丁寧在睽違了10年時間，完成了自己的第四本書《我不要完美，只要完整——成為自己的七堂課》，與觀眾分享她的人生經歷。在此書出版前慘遭多間出版社打槍的丁寧，如今新書出版後傳出捷報，才上架一周已銷售出近3千本，平均每3分鐘就賣出一本，丁寧從金馬影后跨界成為新一代暢銷女作家！時報文化出版董事長趙政岷甚至親臨丁寧書記者會，說：「這是今年每個人都應該有一本的書。」銷售成績如此亮眼，讓時報出版緊急二刷，以應各地書店需求。

丁寧睽違10年發新書成為暢銷作家。（擷取自臉書）

丁寧演出何蔚庭導演執導的電影《幸福城市》，拿下金馬獎最佳女配角。除了演藝工作外，丁寧一直想要做一件事，與觀眾分享她的人生經歷、分享自己從演員轉變成身心靈成長作家的過程。丁寧看到了現代人內心的渴望與需求，她也常在臉書的粉絲專頁上分享文章及自己的感悟，許多粉絲看了文章後留言表示非常受用，得到很多反饋、互動也很頻繁，這也讓時報出版觀察出丁寧的文字魅力及分享的能量並力邀她一定要出書，而丁寧本身也希望能透過這本新書帶著大家一起成為自己。而在得知新書銷售出好成績後，丁寧說：「『當你成為自己，就開始幫助這個世界了』很替買書的人開心，表示準備好將自己的力量找回來。我們相信了自己，別人才相信你。」

金馬影后丁寧新著《我不要完美，只要完整——成為自己的七堂課》的簽書分享會已經開跑。在台北與高雄兩場分享會上，丁寧與現場粉絲、民眾分享如何跟自己和解，並帶著大家練習腹式呼吸法及冥想，過程中台下民眾專心聆聽並紛紛眼泛淚光，現場充滿正能量。其中，在分享會的簽書合影互動時，有位女粉絲上前在丁寧耳邊細語後流下眼淚，只見丁寧伸出雙手大力的擁抱她，同時與她輕聲交談。事後，丁寧說：「我告訴她（女粉絲）：『哭吧！就哭吧！哭是件很好的事。』我很感謝每位買書的民眾或粉絲願意來現場聽她分享自己的傷口，同時也跟她分享你們的傷口，因為唯有面對它，妳才能度過它。」

丁寧（右）在新書分享會上溫暖擁抱粉絲。（擷取自臉書）

《我不要完美，只要完整——成為自己的七堂課》的簽書分享會還有兩場，分別是26日下午5點在easyoga台北門市、11月17日下午2點半在誠品中友店11F環型書區。丁寧表示現場絕對有問必答，她自信的說：「我的簽書會絕對不會讓你簽簽書、拍拍照就好了，我希望你帶回去一些跟自己的身體與內在相處的方法，再透過閱讀這本書，一層一層地改變自己，一步一步的靠近自己，然後成為你自己。」

(中時 )