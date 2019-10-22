小甜甜過去身材較圓潤。（圖／中時資料照）

藝人小甜甜近年瘦身有成，日前更自曝已經瘦回20年前的國小體重，讓眾人驚嘆連連，看到小甜甜的鏟肉成效，通靈大師江嘉葉大呼差點認不出是她，並直言：「人的胖瘦在命格中早就注定，何時胖何時瘦，大都是命中注定，人為的增肥、減胖是很難違背命格」，表示胖瘦也是受到命格格局影響。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

江嘉葉說，小甜甜命中格局屬於少年該瘦運勢佳，中年肥胖財運豐富，但她自身的肥瘦沒配合命運轉折，會減低她本該有的好運，在事業財庫上要很辛苦求得，明後年她的運勢不錯，但若能稍再豐滿些，應該更惹人喜愛，運勢也會再往上一層，但若一直如此瘦，不只健康會出問題，腸胃應注意，事業上也會減分，並建議小甜甜適中體重即可，別太瘦破壞自己的命運。

另外，江嘉葉也提醒整形會影響運勢，由於現在醫學科技發達，不少人會因愛美天性選擇進廠加工，但就怕把自己的好運整壞，因此若有整形的想法，江嘉葉建議先了解自己的面相吉凶處再行動，免得受了苦又壞了運，並舉例如男星白雲減肥後星運走弱，氣場整個萎縮，不得觀眾緣。

(中時電子報)