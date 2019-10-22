第118屆巴黎國際發明展4月27日至5月8日在巴黎凡爾賽展覽館登場，我國由中華民國流行顏色協會組團參展，台中市民共有13件作品參賽，榮獲1項金牌、4項銀牌及4項銅牌，星光幼兒園6位小朋友合作創作「多功能可折疊杯墊」，榮獲銅牌獎，可說是此次年紀最小的發明家。

教育局長楊振昇說，巴黎國際發明展(Concours Lepine)是全世界歷史最悠久的發明盛會，台中市民林洹谷研發「滅火神器」，標榜居家車載的簡易式滅火器，同時具備滅火及車內逃生功用，榮獲金牌獎殊榮。

楊振昇指出，台中市星光幼兒園林嘉亮、王首承、羅儒悌、遊明諭、郭昱琪、徐逸翔等平均6歲小朋友，合作創作「多功能可折疊杯墊」，讓杯墊一卡多用，巧手一摺秒變手機座，榮獲銅牌獎，是這次年紀最小的發明家。

楊振昇強調，發明不僅在創作上獲得樂趣，也能用來解決各種生活上的問題，也鼓勵市民勇敢邁出步伐，貢獻所學與世界接軌，一起讓世界變得更加美好。市長盧秀燕特於22日在市政會議頒獎，肯定他們透過創意讓生活更有趣，亦激發小朋友的腦力。

(中時 )