勞動部對此於14日針對食物外送平台進行專案勞動檢查，並正式認定外送員與平台業者屬於「雇傭關係」，並須符合勞基法相關規定，基隆市府社會處長吳挺鋒說，往後「外送業」將會面臨爆發式的成長期。（吳康瑋攝）

台灣近期頻傳美食外送員車禍意外，但業者卻出面宣稱跟外送員間僅只是「承攬關係」，勞動部對此於14日針對食物外送平台進行專案勞動檢查，並正式認定外送員與平台業者屬於「雇傭關係」，並須符合勞基法相關規定，基隆市府社會處長吳挺鋒說，往後「外送業」將會面臨爆發式的成長期，現在納入勞基法，更可以事實的調整配套法規，他更提醒民眾，法規所規範的事項屬業者跟外送員雙方的義務，都應該一起來遵守，他強調納入勞基法之後，也會有工時的規範，勞資雙方都必須遵守每日最長12小時的工時規定。

市長林右昌指出，在配套法規完善前，已指示社會處積極輔導從業人員成立工會，為保障轄內外送員勞動權益，社會處也已通知食物外送平台業者，備妥相關資料至市府受檢。

吳挺鋒則說明，目前為保障轄內外送員之勞動權益，市府在勞動部發布認定雇傭關係後，已發出檢查公文，通知食物外送平台業者，備妥勞工名卡、出勤紀錄、薪資清冊、勞工保險加保名冊等資料，於本周攜帶上述資料至市府受檢；如平台業者未照規定受檢且並未有正當理由說明延後受檢，市府將依勞動基準法第80條之規定，認定業者有妨礙、規避或拒絕檢查，將按次連續並加重處分至業者受檢為止，並符合勞動基準法相關規定。

吳挺鋒說明指出，由於食物外送平台是正處於蓬勃發展的新經濟，市府團隊都已謹慎且不貿進的態度來處理，平台業者與外送員因屬雇傭關係，平台業者需將外送員投保至業者所成立之勞工保險投保單位，以維護外送員發生職業災害及勞工退休金等權益保障。他也指出，基隆市外送員職業工會目前的成員已逾60人，包含全職、兼職的外送員，兩者訴求不一樣，但都希望爭取應有的權益，來保障自身權益。

(中時 )