妖怪村長林志穎等人，穿著德國傳統服飾迎賓。（廖志晃攝）

台德金牌農村啤酒節，氣氛熱烈。（廖志晃攝）

來自德國與台灣的「金牌農村」，22日齊聚南投稅務出張所，舉行別開生面的「台德Oktoberfest 10月啤酒節」，氣氛熱烈；農委會水土保持局長林長立表示，希望透過農村交流學習，促進台德未來多元合作發展。

德國有4個金牌農村與台灣14個金牌農村社區締姐妹村，其中被喻為「未來生態村」的萊茵邦Benroth（般諾德）村，由村長Maik和耆老Udo率團訪台，與締結姐妹村的台東永安、桃園三和、苗栗黃金小鎮休閒農業區、南投南豐及一新等5個社區進行交流分享，22日抵達水保局所在的南投市。

歷史建築南投稅務出張所，經過空間活化再利用，目前由溪頭妖怪村「蘿西家族」進駐，妖怪村長林志穎等人特別穿著德國傳統服飾迎賓，美酒、美食還有熱情的歌舞，讓賓主盡歡！

林長立表示，德國農村除了周全的基礎建設，對長輩、青少年也建立完善的照顧體系，值得台灣學習，也希望持續交流，建立密切多元的合作關係。

Maik表示，透過實地走訪，了解台灣金牌農村對於環境教育、生態保育及棲地營造、部落文化的保存與振興，以及農村休閒產業6級化發展的創意和成果，還有優美的景致及村民的熱情，也讓大家感到驚艷與感動；同時誠摯邀請姊妹村，明年回訪德國交流，攜手邁向永續發展。

水保局南投分局長陳榮俊表示，德國正逢10月啤酒節Oktoberfest，因此，水保局邀請南投縣一新、南豐及上安等3個縣級金牌農村代表，比照德國端出香腸、豬腳和啤酒，舉辦「金牌農村 Oktoberfest」啤酒趴，讓遠道來訪的德方友人賓至如歸，也希望未來每年10月就是德國來台歡慶「金牌農村 Oktoberfest 」的節日，為兩國開創熱情多元的交流模式。●「飲酒過量，有礙健康」

(中時 )