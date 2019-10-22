未能防護無人禨攻擊沙國煉油廠，愛國者飛彈效能遭質疑

當沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機炸毀時，外界質疑該地部署大量愛國者飛彈為何未發生作用。後來美方解釋愛國者飛彈無法防禦極低空的小型目標，而且以愛國者飛彈這種大型防空設施來防禦數量大、目標小、造價低的無人機也不划算。美雷神公司為此提出以號稱「神風無人機」（kamikaze）的郊狼(Coyote)無人機系統進行改造為「咆哮者」(Howler)系統，防範無人機攻擊包括愛國者飛彈基地在內重要地面設施。

據《軍事新聞》網站報導，9月沙烏地煉油廠遭自殺式無人機攻擊後，設置於當地的愛國者飛彈曝露了系統上的重大缺陷，無法防禦包括低空巡航導彈與低空小型自殺式無人機。美國軍方認為，必須對遠程防空系統的短程防空能力進行改造，並將它整合到現有愛國者飛彈系統當中。

五角大廈決定採用美雷神公司的設計，採用一種外號稱為「神風（kamikaze）無人機」的郊狼無人機系統，並將它與Ku波段的KuRFS短程雷達搭配，重新命名為咆哮者系統。此一系統在17個月前就已著手開發，今年6月已具備初始作戰能力，該系統能夠攔截第1類的小型無人機與第2類的中型無人機，其中包括重達55磅的系統、飛行高度達3500英尺的攻擊性無人機。

報導說，咆哮者系統的神風無人機它可以在空中停留一小時，可以消滅像襲擊沙國煉油廠的無人機。雷神公司無人機業務負責人霍布迪（John Hobday）表示：「進行深度偵測才能進行深度防禦，能在愈遠的地方開始交戰，遭到破壞的可能性就會愈小。」該公司綜合防禦系統戰術雷達業務總監約翰遜（Cliff Johnson）則指出，咆哮者還將保護愛國者防空導彈系統本身，目標是擊退針對愛國者防空系統的無人機，「你不會想用愛國者來打小型無人機，因為它要用來對付更難纏的重要目標。」而整合兩個系統後，將具有更好的成本效益。

雷神公司已經完成了對郊狼無人機第2批次的驗收測試，改進型郊狼配備更精密的傳感器和火箭發動機，可以發揮更強機動性，預計在2月或3月開始交付。此型無人機體積小、屬於消耗品且採用管式發射，它可以在地面、空中或船隻上部署。目前咆哮者系統已在進行出口通關申請，正在等待國會批准，有不少國家開始就採購進行商談。中東國家與台灣都部署了數量不少的愛國者飛彈，而這個無人機系統對保護愛國者飛彈而言非常重要，如果一切順利，預計一些中東國家最快可以在2021年獲得。

(中時電子報)