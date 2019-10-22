什麼時候，孝順父母變成了口號？什麼時候，總是忘記在父母親最需要關懷的時刻，給他們來一個『愛的抱抱』?為了推動「孝親敬老」社會正能量，旺旺集團、旺旺中時媒體集團聯合新北市政府，將於10月30日(三)晚上19:30假新北市政府三樓多功能集會堂，舉行「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會。活動主持由演藝天后冰冰姐與綜藝天王陽帆擔綱，出場卡司包括F.I.R飛兒樂團、家家、光良、周蕙、曾淑勤，陣容相當堅強;節目還集合伊林藝人夏如芝、李明川，喜歡音樂的少年偶偶像團體與第二屆孝親獎得主獻唱孝親歌曲，保證要讓到場的民眾欣賞一場今年最有「溫度」的音樂饗宴。

所有參與活動的歌手及藝人，在接到表演邀約時，幾乎都是立馬一口答應。像F.I.R飛兒樂團的阿沁，第二屆孝親獎擔任評審委員會委員之一，這次他更把全體團員都找來投入演出，現場演唱他們的新歌與經典曲，還將詮釋感人的第一屆孝親獎得獎作品〈夢裡知多少〉;出道23年的光良，為明年攻蛋做暖身，帶來〈第一次〉、〈童話〉兩首膾炙人口經典歌曲，邀請爸爸媽媽們走進時光隧道回到那個美好年代；忙於籌備新單曲的周蕙，把媽媽視為生活中最重要的部分，獻唱〈千言萬語〉用優美歌聲來表達對長輩的關心與祝福！

知名原住民女歌手家家，一向有「靈魂歌姬」稱號，她要用柔軟又厚實的聲音，演唱〈家家酒〉與〈沒有錯〉;熱心公益的曾淑勤，一直都是旺旺文教基金會主辦經典老歌巡迴演唱的亮點，一首「魯冰花」更成為她的招牌曲目。另外，造型師李明川將帶來第一屆旺旺孝親獎一等獎作品〈孩子別忘了我〉，還有夏如芝演唱〈心花開〉，演唱會還特邀第二屆孝親獎社會組和學生組獲得金銀獎的作品，包括：〈老寶貝〉、〈媽媽〉、〈放在心上〉、〈窮孩子的母親節〉，都將由得獎者透過音樂傳達孝親觀念。

除了節目精彩可期，活動現場還設置了「孝親靜態展」與周邊活動，民眾只需用手機打開臉書APP搜尋孝親獎粉專，先按贊成為粉絲，同時在本次活動頁面按贊，並留言#愛的抱抱#，即可兌換贈品一份;另外親子於拍照背板接受工作人員拍照，或父母（子女）相互說一段孝親話語，並張開雙臂比心做#愛的抱抱#，也都可兌換贈品一份。以上三種方式可任選一種，每人限兌換一次，送完為止。

這場公益活動14日透過中國時報、中天、中視宣傳免費索票訊息，才短短幾天就已全數索取完畢。贈票方面，快點TV、中視綜藝、中時娛樂、周刊王與旺旺孝親獎五大粉專同步全面放送，所有幸運得獎者個粉專已於今(22)日公布名單。

【活動時間 & 地點】

★活動時間：2019年10月30日(星期三) 晚7:30 憑票入場

★活動地點：新北市政府多功能集會堂(新北市板橋區中山路一段161號3樓)

(中時電子報)