台東2小熊暫移特生中心

由台東林管處照養的廣原小熊Mulas和利稻小熊，昨晚間由獸醫師及照養員陪同，並由保七總隊第九大隊員警及警車隨行護送下，今天清晨順利抵達南投縣特有生物研究保育中心低海拔試驗站，開始為期至少2個月的移地照養，等到台東林管處為他們打造的野訓場施作完成後，再返回台東進行野放訓練。

台東林管處表示，在該處野訓場尚未完成設置前，為提供足夠的照養空間並減少工程施作期間對2隻小黑熊的影響及干擾，經相關機構及專家學者研商後獲得共識，將暫時移到已有適當環境及照養經驗的特生中心低海拔試驗站短期照養，而原台東林管處的小熊照養人員也隨同前往與特生中心人員一起照養小熊。

台東林管處指出，將2隻小熊暫時移往特生中心短暫照養是經過評估與充分考量後，對現階段小熊最佳的選擇，不僅可讓小熊持續獲得適當的照顧，返回台東後也可在最接近原生環境下展開野訓。

2隻小熊在啟程前，已由專業獸醫師及照養人員進行飲食調整及健康評估，在車輛運送過程中能夠以最舒適的狀態順利抵達目的地。

台東林管處劉瓊蓮處長指出，未來對於2隻小熊的照養、醫療及野訓，仍會與特有生物研究保育中心、台北市立動物園等單位持續聯繫與討論，選擇最好的方式，使照養、野訓及野放工作順利圓滿，讓2小熊平安、健康地回到屬於牠們的山林。

(中時 )