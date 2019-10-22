台中太平區這間實驗小學，以小班制、混齡教學為特色。（馮惠宜攝）

媽媽拿出錄影畫面，控訴孩子曾在學校受到老師及同學言語霸凌。（家長提供／台中馮惠宜傳真〉

台中一名8歲患有輕度自閉症的男童今年8月底轉學到太平區一實驗小學就讀，疑似遭到導師帶著孩子言語霸凌；媽媽控訴公辦公營學校竟然拒絕有點特殊的孩子入學，還以歧視、刻意刁難方式，讓孩子不願再踏入學校；校方對此表示，考量學校為混齡實驗學校，課堂時間長達80到120分鐘，孩子試讀期間的確適應不佳，為孩子著想才會建議轉到適合的學校。

男童媽媽表示，兒子患有輕度自閉症，兩歲就接受早療，經醫師和教授評估不必到特教班就讀，應學習和同學融合，但求學路一直受到排擠遭至少四所公私立幼兒園拒絕入學，小學才讀到二年級，已換到第三所小學；她希望看起來一般又有特殊狀況的孩子能有應有的教育權，而教育單位不應以歧視、霸凌的方式看待他們。

媽媽表示，兒子原本就讀北屯區一所國小，在一般班級上課，部分課程在資源班上課，由於醫師、專家建議可以到多一點戶外活動的學校就讀，因而轉到太平區這間實驗小學，但上課第二天，校方還有家長就跟他說你的孩子不適合，請他轉學，經她求情後獲得伴讀機會，沒想到導師在她面前引導全班學生言語霸凌，「請你管好你的嘴巴，不要污染我們的耳朵！」讓兒子飽受傷害，最後不願到學校，還退化到躺在地上咬自己。

媽媽說，孩子目前轉到同區另一間小學，老師很用心，每天都和她討論孩子在校的狀況，目前她也申請助教員協助，兒子狀況好轉，也不再拒學；她希望透過兒子慘痛的經驗，呼籲政府正視這群看起來一般、卻有點特殊的孩子教育權，也希望不要再有學校用歧視、刻意刁難的方式傷害這樣的孩子。

對於家長控制，校方指稱，該校是混齡的實驗學校，上午每堂課上課80分鐘，下午則為戶外探索，每堂課120分鐘，孩子到校試讀兩天後就發現，他不能融入班級，總是固著於自己想做的事，同學上課時，他不是自顧自畫畫，就是往外跑。

至於家長控訴導師言語霸凌，校方指稱，是該學童先出口罵同學「肥豬」，在該班中從一年級開始，老師就教導他們對說粗口的孩子以「請你管好你的嘴巴，不要污染我們的耳朵！」導正，這也是班規，不是針對任何人。

(中時 )