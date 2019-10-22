南韓聯合參謀本部22日表示，6架俄羅斯軍機當天闖入該國在東部及西部海域的防空識別區。韓方緊急派出大約10架戰機加以驅逐，而該批俄機同日下午全數離開防空識別區。

闖入南韓防空識別區的俄羅斯軍機，分別是1架A50空中預警機、3架蘇27戰機及2架圖95戰略轟炸機。在上午9時23分至下午2時44分之間，這批俄國軍機在沒事先通知的情況下，闖入南韓防空識別區，直至下午3時13分才離開，地點遍及東部的獨島（日稱竹島）、鬱陵島、南部城市浦項、西部的濟州島一帶海域。韓軍派出F15K及KF16等戰機，警告俄國軍機迅速離開。

南韓聯合參謀本部表示，俄國軍機期間並未侵犯南韓領空，本次事件也是俄方今年第20次闖入南韓防空識別區。今年7月23日，俄軍1架A50被指飛入南韓的獨島領空，韓軍戰機開火示警。

防空識別區並不同於領空，是國家依自身安全需要設立，不具國際法效力。

(中時 )