港女命案兇嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天表示，今天下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（姚志平攝）

大轉彎 陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳23日出獄，內政部次長陳宗彥（左起）、陸委會副主委邱垂正、法務部次長張斗輝22日舉行記者會表示，已透過既有管道致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（姚志平攝）

港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天表示，今天下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修定「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。

對於陳嫌來台投案，大陸委員會下午5時舉辦臨時記者會，邱垂正在會中做上述宣布。

(中時電子報)