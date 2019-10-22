大轉彎 陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳 17:392019/10/22 中時電子報 丁世傑 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳同佳。（圖／中新社、中通社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港女命案兇嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天表示，今天下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（姚志平攝） 大轉彎 陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳 針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳23日出獄，內政部次長陳宗彥（左起）、陸委會副主委邱垂正、法務部次長張斗輝22日舉行記者會表示，已透過既有管道致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（姚志平攝） 港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天表示，今天下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。 陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修定「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。 對於陳嫌來台投案，大陸委員會下午5時舉辦臨時記者會，邱垂正在會中做上述宣布。 投票》陳同佳若來台投案，政府應接受或拒絕？ (中時電子報) #陳同佳 #陸委會 #邱垂正 #逃犯條例 #反送中 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳函林鄭月娥要求協助安排來台自首 22:592019/10/18 兩岸 港女命案凶嫌欲來台自首 港府認了打臉法務部 23:012019/10/18 社會 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 台港各有政治盤算 陳案成燙手芋 04:092019/10/20 話題觀察 陸委會批港府說詞自相矛盾 我方絕不隨之起舞 03:012019/10/21 兩岸 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 政治熱門新聞 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ - 政治 林國慶委託做民調 竟被問「數字要配合嗎？」 - 政治 韓有望將嘉義綠地變藍天？八旬翁講出真實心聲... - 政治 忍心看扁從地球消失？宅神犀利回應網大笑 - 政治 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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