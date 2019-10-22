◎政壇震撼彈 雲林副議長退黨不挺蔡

民進黨籍的雲林縣議會副議長蘇俊豪22日在議會定期會開議時宣布退黨，並辭去雲林縣2020蔡英文總統立委聯合競選總部總督導職務，為下屆立委、總統選舉情投下震撼彈。

◎腸病毒死亡首例 1歲童發病3天病逝

疾管署今天公布國內首例腸病毒併發重症死亡病例，感染個案為南部一歲男童，感染的是腸病毒71型，從出現發燒、漚吐到緊急送院治療，病發三天就死亡，為時隔三年再次出現因71型死亡案例。疾管署指出，71型最容易引起幼童死亡，一旦出現重症前兆病徵，應儘速送醫治療。

◎威爾史密斯離台 誇寶島之旅太讚

來台宣傳電影《雙子殺手》的威爾史密斯（Will Smith）與監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）結束5天4夜的宣傳之旅，分別於今天下午1點50分、2點30分左右一前一後離開台灣。威爾出現在松山機場搭乘私人飛機，一下車就馬上替從早上就守候在現場的鐵粉簽名合照，表示這次在台灣超開心，直呼：「太讚了！」

◎靠電子煙戒菸？專家曝更慘下場

不少癮君子為了戒菸，試了非常多方法，近來新興一種方法就是抽「電子煙」，號稱「健康吸菸」、「不上癮」，坊間也有人因此以電子煙取代傳統香菸，認為比較健康且較無菸味，但真的是這樣嗎？專家警告，電子煙恐怕比傳統紙菸還毒、更容易上癮，而且一樣會對身體健康造成嚴重危害。

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(中時電子報)