淡江大學外交與國際關係學系全英語學士班二年級學生白瑞恩來自宏都拉斯，透過外交部的台灣獎學金來台就讀，一年級上下學期均以獲得全班第一名的佳績。他計畫取得學士學位後，繼續修讀碩士學位，或者加入國際組織進行人道救援工作。

白瑞恩的母親任職於宏國咖啡行銷組織，經常到世界各國行銷宏國咖啡，因此他從小就隨母親遊歷了多個國家。受到父母的影響與鼓勵，白瑞恩對於外國文化產生很大的興趣，高中時參加歐洲國際青年領袖小型會議，讓他更嚮往外交國際關係領域的研究學習。

他高中畢業時，就立志出國進修，比較了美國、日本、加拿大及墨西哥等國的學習環境與獎學金狀況，終在母親提供台灣獎學金的資訊後，選擇了遙遠的台灣，挑戰新環境與新語言。

2017年白瑞恩先在台師大國語教學中心學習中文，一年後如願進入淡江大學外交與國際關係學系就讀，除了努力念書取得好成績外，他也對課外活動十分熱衷，加入系學會、足球隊，參加淡江模擬聯合國會議，進行實務練習，拓展全球視野。

今年白瑞恩從參與者進階到籌劃者，參與規畫明年的模擬聯合國會議，還將擴大邀請台灣大學、輔仁大學及銘傳大學的同學共同與會。今年7、8月，他參加聯合國糧食及農業組織的相關活動，至宏都拉斯南部地區幫助當地窮苦的人民。

熱愛攝影的白瑞恩，利用課餘與好友們踏遍臺灣各地，拍攝台灣各處美景。他說，台灣獎學金不但助他圓夢，還讓他學會了如何管理金錢，原來高中以前用的都是父母給的零用錢，剛到臺灣時，每月領到一筆獎學金，反而不知如何運用，總是寅吃卯糧，其後在朋友的協助下，學會管控錢財，才在半年後漸入佳境，也算是台灣獎學金給他的意外收穫。

(中時 )