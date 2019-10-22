懸疑推理故事總是深深吸引偵探迷目光，台中市文化局推出「密室之約-推理文學世界的詭計佈局」特展，將在台中文學館展至12月29日，以「密室、詭計、障眼法與寫作佈局」為主題，並以推理故事貫串展區，邀請民眾化身為偵探，尋找藏於展場中的線索，參與推理與破解懸案謎團。

台中市文化局舉辦的「密室之約-推理文學世界的詭計佈局」特展22日在台中文學館開幕，由作家紀昭君擔任策展人，以世界推理文學共同具有的「密室、詭計、障眼法與寫作佈局」為主題，挑選出失憶、書中書、暴風雨山莊密室及命中註定死亡筆記等五大特色推理詭計，串聯展區與參與民眾互動。

台中市文化局副局長曾能汀致詞表示，展場設計出平易近人的串場角色與故事，搭配詭計說明與推薦書單專區彼此相應；展區並安排推理懸疑故事，一區一區展現不同推理文學詭計，邀請民眾一同來追查線索、挖掘真相。

展覽中搭配6場免費推理講座工作坊，解說與實作演練世界推理文學的常見詭計，其中3場還邀請知名推理作家葉桑、何敬堯及舟動共同指導，讓民眾學習推理文學寫作的佈局，落實在日常生活的異趣。

(中時 )