新北市萬里區公所昨(22)日舉辦「關懷弱勢暨獨居老人感恩餐會」，邀請200位弱勢、獨居老人與新北市議員廖先翔、白珮茹一起用餐，也藉機感謝23組長期捐資的慈善團體。餐會安排身障街頭藝人石宜誠吉他彈唱「月亮代表我的心」，動人歌聲配上精湛琴技，吸引眾人目光，活動氣氛熱絡。

「關懷弱勢暨獨居老人感恩餐會」昨日於萬里薆悅酒店盛大展開，餐會菜色豐富多元，包括「鮮蟹粉絲煲」、「鄉味放山雞」、「港式蒸時魚」等，民眾一邊吃著美食，一邊享受石宜誠的動人歌聲，直呼有吃有喝又好玩。

萬里區長粘雪琴指出，此次餐會除提供獨居老人交流管道，另一目的便是公開感謝長期資助萬里區公所的23組慈善團體，因有他們協助，公所才有更多資源照顧獨居老人、弱勢族群。

新北市議員廖先翔說，餐會上除看到當地慈善團體，他也發現有許多外地團體會主動提供資源協助萬里弱勢族群，令他相當感動。

獨居老人蔡婉卿表示，公所對獨居老人相當用心，只要有人遇到困難，公所就會派人關心，甚至帶著獨居老人去看病；還不時舉辦活動，提供獨居者與人交流的機會。

粘雪琴指出，許多老人長期獨居在家，少與人群接觸，久了恐不利身心，區公所將來會舉辦更多活動，帶他們外出踏青、交朋友，讓他們得到更妥善照顧。

(中時 )