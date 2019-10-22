基隆市政府22日通過109年度總預算案，並送請市議會後續審議。市長林右昌指出，市府各處室都積極爭取中央計畫型的補助，今年全年歲入預算較去年增加逾5億元，歲出總預算也較上年度增加逾5億元。他也強調，送往議會的編列預算中，包括基隆美術館展場提升計畫1.4億元等，市府將提出基隆市「美麗城市環境改造四法」4個自治條例送議會審議，包括拆違建收費、劃景觀區祭獎罰等。

林右昌說，市府近年已將美麗城市環境改造四法包括景觀自治條例、廣告物管理自治條例、廢棄車輛清理自治條例、違章建築強制拆除收費自治條例等規劃出來，待通過審議後，將會另行公布改造的範圍及議會審議後的相關拆除刑罰。他更表示，市府需政策工具維護城市環境與市容景觀乾靜，市民也會有好的生活品質，這四個條例都對應到目前城市環境所面臨課題。

林右昌提醒市民，隨著觀光客到來，需要清整基隆市門面，透過景觀自治條例，劃定景觀管理區域及獎罰措施，協助屋主進行建物整改建或立面清整，民間與市府一起合作，更可以快速的讓市容整體變好。

林右昌指出，過去從104年度預算數163億、105年174億、106年173億、107年177億、108年194億到明年度199億，在他擔任市長後，基隆預算規模逐步穩定成長，明年度預算是歷年較高，主要是基隆市建設與工程如火如荼推動。誠如他常說，今年是市政衝刺年，這代表市政突飛猛進，市況繁榮進步。他更現場笑稱，「因為基隆也發大財了。」

林右昌並表示，統整提升市府辦公運作效率，避免各單位辦公處所散落各處，這次仍會提新市政大樓興建規畫案，這案子拖越久的話，未來興建所需經費與成本會增加，希望爭取議會支持。

(中時 )