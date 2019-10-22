基隆市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電動」，也因第一波反應熱烈，更加碼推出第二波，並從即日起開放網絡登記申請，至11月15日下午5點30分截止。（吳康瑋攝）

為鼓勵民眾參與政府節電政策，基隆市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電動」，也因第一波反應熱烈，更加碼推出第二波，並從即日起開放網絡登記申請，至11月15日下午5點30分截止，市府將邀請公證人於11月25日統一進行公開抽選。市長林右昌現場呼籲民眾，千萬別著急，登記無先後順序，慢慢來也可以享受到補助，如沒抽到這波補助，也將保留名額至下一波。

林右昌說，這次採全面線上化申請，不用再大排長龍，申請民眾須提供電子信箱，以利後續通知，而這次並非先排先贏，民眾可分散時間登記申請，如果不會上網可到新府找專人協助。

工務處長張元良指出，這次計畫額外增加住宅家電補助預算共401萬元，預計可補助的數量為冷暖氣機313台、電冰箱313台、除濕機1060台，並且節能冷暖氣機每瓩補助1000元，每台補助不超過3000元；電冰箱則為每公升補助10元，每台補助不超過3000元；而較熱門的除濕機則僅補助每公升200元，每台補助不超過2000元。

工務處補充說，申請民眾之戶籍地及裝機地均須為基隆市，且採每一裝機地址，限申請冷暖氣機、電冰箱及除濕機各1台為上限，若先前已獲本府補助之品項者不得再次申請，符合補助資格者可至「基隆市住宅家電汰換補助」網站(網址： https：／／www.klsrs.com)進行線上申請。只須提供基本連絡資料並上傳購買及回收證明，便可獲得抽籤機會，請民眾好好把握。

(中時 )