韓國瑜仔細聽農友陳情。（林宏聰攝）

義竹秋行軍蟲災情嚴重。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日下午前往嘉義縣義竹鄉中平社區御良田玉米生產合作社，與農漁民座談，農民表示，硬質玉米收益差，過去政府保證公糧收購價會漲，但10年後，每公斤仍維持9元，加上今年受到秋行軍蟲侵襲，農民過得很苦。韓國瑜說，來義竹看到蟲害也嚇到，籲農委會得提出相關合理的補助措施，此外，他一定會把大家提的意見，與國策顧問團作討論。

韓國瑜今天下午到參加座談，現場超過300位農民與會，現場農民高喊「韓總統凍蒜，氣勢高昂，義竹鄉農會總幹事翁永寧、縣議員黃金茂、前立委翁重鈞及海區立委參選人王啟澧皆出席，現場農、漁民向韓國瑜陳情，希望提高公糧收購價格、改善青農創業面臨的瓶頸及補助漁民養殖用電，讓百姓安居樂業。

參加座談前，韓國瑜親自走下玉米田，勘查秋行軍蟲害情形，韓表示，他知道今年秋行軍蟲災情嚴重，今天第一次看到秋行軍蟲，覺得比想像中更慘重，認為應該要有更多官員來關心，不能放任農民自生自滅。

謝姓青農無奈地說，自己快要45歲，未來將無法申請青年創業貸款，怎麼辦？韓國瑜說，為何許多青農失敗、轉行，很多年輕人回鄉，滿懷抱負，但卻以失敗收場，主要是因為通路及資金周轉，看到心裡很難過，青農貸款規定，他認為名詞修正就可，重點是要幫助需要資金的農友。

至於補助養殖用電措施，韓國瑜說，很多地區也有反映，近年來電價越來越貴，將列入追蹤、檢討，東西賣得出去，農漁民的辛苦也值得，再自己市長任內，高雄漁產出口比去年增加22％，因此我和王議員若進中央，一定會去香港、澳門等地找訂單，幫農漁民打進國外市場。

現場還有位民眾建議，希望韓國瑜未來能立法，同婚者過世後不能入祖先牌位，對此，韓尚未回應。

(中時 )