大肚區「下番社生態共融兒童公園」，以「童玩、蜻蜓」為主題，溜滑堤等設施都是蜻蜓造型。(林欣儀攝)

打造具有在地特色、共融設計的公園，台中市政府斥資663萬元闢建大肚區「下番社生態共融兒童公園」，以「童玩、蜻蜓」為主題，22日完工啟用，市長盧秀燕特別帶著孩子們玩彈珠、竹蜻蜓，她強調，這是為大肚區創造具有特色的兒童遊戲場。

在早期流行歌曲《竹蜻蜓》的音樂中，盧秀燕陪著孩子們玩童玩，為下番社生態共融兒童公園啟用，她說，占地1921平方公尺的兒童公園規畫初期就傾聽地方意見，結合在地生態特色，融入蜻蜓造型的攀爬體驗、溜滑梯及光影涵洞等設施，讓各年齡層的孩子都可使用。

市府建設局指出，下番社生態共融兒童公園是以自然景觀營造方式設計，保留既有的數目及水道，更擁有兼具涵養水源、儲水及多功能活動的大片草皮，全區採無障礙步道設計，讓高齡者能與幼童共享綠地。

盧秀燕強調，市府近年來推動「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，而一座座具特色的共融公園也接續完成，透過體檢老舊公園、導入12感官與共融理念，盼打造更多友善空間。

(中時 )