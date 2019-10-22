國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅，日前到台南黃金海岸舉辦淨灘活動，綠媒卻狂酸韓國瑜邀請女童玩沙狠被拒絕，女童還拒喊「凍蒜」，暗指韓不受歡迎。事後女童爸爸在臉書PO文澄清「我們全家都挺韓總」。韓國瑜今也在臉書說「部分媒體的刻意報導，造成他們的困擾，我感到非常抱歉」。

韓國瑜今PO文還原當天狀況，他表示，當天到沙灘上，剛好看到一對可愛的小小孩在玩沙，於是走過去和他們打個招呼；小朋友還很小，非常可愛，但看到一大群人難免有些緊張。於是簡單互動後，和他們合個影就離開了；感覺兩個小傢伙在海灘上玩得開心又愉快。

不過，韓國瑜也提到，當晚的新聞報導，用了「不太歡迎」的新聞標題，讓這位父親非常失望，在臉書上貼文說自己「心情從興奮到憤怒！」他在臉書發文不解表示，為什麼要拿女兒遇到一群陌生人的正常反應當成一則新聞？

韓國瑜也向這名父親致歉，「因為部分媒體的刻意報導，造成他們的困擾，我感到非常抱歉；這對年輕的父母，很幸運有一個國慶寶寶、還有一個元旦寶寶，祝福這一家人永遠幸福平安、健康快樂。」

女童的爸爸則在臉書提到，「今天....是我認為我這輩子目前最幸運的第5天！ 第一天是成為我爸媽的小孩，第二天是跟我老婆結婚，第三天是女兒自己選擇國慶日出生，第四天是兒子自己選擇在元旦那天出生」。

他表示，自己當天去黃金海岸，帶小孩們去最遠的地方玩沙，沒想到韓總講完話直接老婆與小孩玩沙的地方，「我連我自己都不相信自己今天會這麼幸運，我們全家都支持韓總。」

(中時 )