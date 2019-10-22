為解決特材自付差額收費不一的問題，健保署日前預告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，將對人工水晶體、特殊功能人工心律調節器等10類特材的自付差額訂定上限。未來若有新特材問世，健保署將依效果給予最多4成的給付，預計明年初上路。

民眾選擇特材時，往往因為收費不一，難以判斷選擇，甚至因自付差額高於健保支付，無法達到差額負擔的效益。健保署醫務管理組專門委員黃育文表示，現行針對特材的給付取決於參考品的價格，但民眾自付額未有上限，導致各家醫療院所自付價格不同。

根據健保署修正的「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，該署將針對人工水晶體、特殊功能人工心律調節器等10類特材，健保署將訂出民眾自付的上限。該上限的訂定將透過健保共擬會議決定，健保署將細分產品功能，給予不同的上限標準。

另一方面，隨著科技進步，未來若有10類特材以外的新品，則將透過臨床實證、臨床經驗，給予最高2成或最高4成的健保給付。若健保給付價格高，即意味著產品的實證效果好，民眾在選擇上也更有方向。

黃育文表示，「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」目前仍處於預告期，將持續蒐集各界意見，預計最快將在明年初上路。

(中時 )