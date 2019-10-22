奈及利亞日前破獲一個「嬰兒工廠」裡面監禁近20位少女，多是為了尋找更好的工作，而被騙來的。每天被迫接客致使懷孕，甚至在孕期未滿之前被強迫產子，而初生嬰兒還被集團當作器官培養皿販售。

據非洲新聞台報導，上個月警方在奈及利亞破獲一間「嬰兒工廠」，裡面監禁著近20位的少女，最小的甚至只有15歲而已。其中有位化名為朵莉絲的少女表示，女孩都來自不同地方，但都是因為一則工作廣告而被騙過來拉哥斯（Lagos）這裡，以為會有更好的工作機會。不料，進工廠後的生活遊如地獄，日復一日循環著：接客→懷孕→產子的過程，宛如沒有靈魂的生產機器。

除此之外，這些販售人口的集團，還會往女孩的私處塞藥，讓女孩能在嬰兒尚未發育完全的狀態下早產，這個行為其實對於母親和胎兒來說，都非常的危險。有名受害者就表示，懷孕7個月的時候，就曾遭集團派來的一名女子於私處塞藥，導致她痛了3天3夜後，提前產下孩子。她補充，這個狀況也導致許多新生兒夭折。

若孩子平安出生，集團會將孩子販售出。一般而言，男嬰的價格會落在台幣四萬元左右，而女嬰則是約兩萬元。大家也許會好奇，買個嬰兒幹嘛呢？其實在非洲有些地區，仍以人體做藥材，甚至也有有心人士，會買到的嬰兒培育成「養器官」光是想像這些嬰兒的下場，就讓人頭皮發麻。

據統計，2006年至2019年期間，共有30家嬰兒工廠被查獲，有超過千名新生兒被販售，因此這樣的事件絕非偶然發生。今年美國國務院公佈的「全球防制人口販運評比」台灣在180多個國家中，連續10年名列第一級國家。除了慶幸台灣的如此安全之外，也希望類似的事情別再發生了！

(中時電子報)