英國首相強森與歐盟達成新版脫歐協議，迄今未能獲國會下議院就此舉行表決。如今強森爭取下院22日 「二讀」《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）及表決加快審議程序的動議（programme motion），以期趕在10月31日「脫歐大限」前，通過新版脫歐協議。但分析認為，強森政府希望在3天時間內就完成立法表決，同樣充滿障礙。

英國距離脫歐大限剩不到10天，強森政府卻接連遭受挫敗。強森版脫歐協議19日無法讓下院特別會議表決，下院議長伯考21日又否決讓協議交付表決，稱這等於同一會期兩次提出相同的問題，有違議會規則。

強森隨即向下院遞交《脫歐協議法案》，爭取下院在22日就脫歐協議的原則性內容進行「二讀」，並通過加快審議程序的動議。

據《香港01》新聞網22日報導，《脫歐協議法案》草案內容主要為脫歐協議產生法律效力，滿足英國脫歐後英國對歐盟公民權利的要求，並讓政府可就支付脫歐「分手費」作準備。

根據政府時間表，強森政府希望在3天時間內完成表決，22日國會將就草案二讀進行辯論並表決，23日提交委員會審理，並盼望在24日三讀通過。若然一切順利，條例將在25日送交上議院通過。

不過《香港01》指出，完成立法過程並不輕鬆，首先根據規定如此重大的脫歐條例須預留21個國會工作天進行表決，因此政府需訂立時間表，在22日以「程序動議」形式進行表決，說明只需3天就能完成。

外界關注這項程序動議能否獲得通過，因條例是「影響英國脫歐後前路」的重要法律。假若程序遭否決，立法程序將會失效，連提交委員會審議機會也沒有。

而即使立法程序通過二讀，在條例正式表決前，議員亦可就條例提出修訂案。目前已知道議員最可能提出的，包括要求脫歐表決以公投形式交付國民定奪、及建立「全英國關稅同盟」，要求英國需跟隨北愛爾蘭留在歐盟關稅區。

修訂案需在24日前作出表決，讓條例可在下院順利三讀通過。修訂的辯論將直接影響表決時間，一旦通過將打亂強森政府的脫歐時間表。

歐盟會視這星期英國國會表決結果，決定是否批准脫歐延期，英國國會接下來每天的會議，都將備受注目。

(中時電子報)