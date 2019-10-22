台南市政府推動住宅設備汰換補助，第二期補助計畫自9月16日啟動以來，短短一個多月時間已受理逾2萬件申請，為鼓勵民眾更換冷氣、冰箱時選購能源效率標示為1、2級的節能產品，市府11月起將啟動第三期住宅冷氣及冰箱汰換補助，並加碼推出「家電換新選標章、節電抽好禮」活動，歡迎有需求民眾多加利用，共同響應節電政策。

台南市經濟發展局指出，節能家電第二期補助計畫迄今已受理2萬4千餘件，其中1萬1271件已核撥，尚有1萬3千餘件待審，第三期補助計畫將採最簡便的文件申請方式，並委託中華電信指定據點辦理，民眾可選擇臨櫃、郵寄等「雙軌服務？完成申請。

第三期補助計畫適用期程將追溯到去年12月7日，在此指定日期後購買，且符合1、2級能源效率的冰箱及冷氣都適用，在新營民治路、佳里進學路、永康中山南路、新市中正路及北區成功路5處中華電信的臨櫃申請受理據點，每日合計將發放至少450張號碼牌，民眾取號後當日4點半前回到櫃檯皆可受理，申辦時間更為彈性。

經發局也和業者合作，只要在去年11月1日至明年年1月31日期間，前往全國電子、大同、燦坤3C、順發3C、家樂福、大潤發、愛買及特力屋等通路門市，或南市直轄市電器商業同業公會、台南市電器商業同業公會會員店家購買「節能標章」或「能源效率標示1、2級」產品，都能參加節能家電抽獎活動，滿2000元就有摸彩券一張，詳細資訊可上經發局或台南節電城網站查詢。

(中時 )