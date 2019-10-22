高雄大遠百10月24日周年慶開跑，祭出60萬元的豪華汽車大獎及滿千送百搭配指定銀行信用卡最高回饋高達15％，朝營收11億元目標邁進。

今年大遠百攜手高雄市永安區公所共同舉辦「魚躍龍門慶週年-造勢大會」，高市民政局長曹桓榮表示，「2019永安石斑魚節」將於11月0日、10日盛大登場，推出充滿海洋氛圍的踩街嘉年華，景點導覽列車帶領遊客悠遊永安漁村風情，嚴選石斑魚饗宴主廚端出澎湃好吃的石斑魚料理，以頂級龍膽石斑入菜，高雄市政府竭誠歡迎全國所有民眾，一起來到永安區，共同參與「2019永安石斑魚節」活動。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，今年適逢遠東集團70週年慶，秉持「共創美好未來‧你我攜手同行」的企業理念，持續致力推廣公益活動、扶植在地產業，今年再接再厲攜手高雄市永安區公所合作推出「漁你有約」精彩活動，將邁入第二十年的永安石斑魚節活動帶給市民朋友，讓民眾在遠百週年慶逛街購物之餘也能認識永安區在地特色與文化。

高雄大遠百週年慶將於10／24日至11／12日推出首波超強回饋活動，化妝品當日單筆滿2000元送200元、首十二日單筆滿10000元再加送500元；內睡衣當日單筆滿2000元送200元、首十二日單筆滿10000元再加送300元。

百貨服飾當日累計滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，週慶加碼特別與銀行聯手出擊，全館購物刷14大銀行信用卡單筆分6期刷滿5000元送250元，首十二日於女、男、童裝刷15大銀行信用卡單筆滿8800元再加送200元，回饋無上限；另外，持11大銀行於數位3C當日單筆分6期刷滿10000元也可獲贈600元十足抵用券，實質回饋讓民眾大呼過癮。

(中時 )