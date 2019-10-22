▲日月潭紅茶評鑑，東邦紅茶第3代年輕製茶師郭瀚元在520件台茶18號(紅玉)組的競逐中奪得特等獎茶王。（楊樹煌攝）

▲日月潭紅茶評鑑競賽評審揭曉，7年級的莊記茶業莊鎔璞（右）與東邦紅茶郭瀚元（左）是最大贏家。（楊樹煌攝）

魚池鄉農會為做好日月潭紅茶分級包裝制，提高紅茶品質，增加農民收益，舉辦的日月潭紅茶評鑑競賽，經過4天嚴選評審後，各組優勝全部出爐，7年級生的莊記茶業莊鎔璞與東邦紅茶郭瀚元是最大贏家；農會已擇定11月16及17日在日月潭向山遊客中心舉行頒獎典禮並辦展售會。

今年的日月潭紅茶評鑑，魚池鄉農會理事長劉啟行指出，今年受天候影響，紅茶產量較去年減少，但品質有大幅提升，參賽的總件數有823件，紅玉（18號）組520件；紅韻（21號）組76件；阿薩姆（8號）組132件；原生山茶組95件，淘汰率約35％至45％。

比賽結果出爐後，莊記茶業少東莊鎔璞所率的製茶團隊為最大贏家，奪下大葉種紅茶組與山茶組的兩項特等獎茶王，並獲台茶18號組6個頭等獎、8個金質獎，大葉種組還獲得2個頭等獎、5個金質獎。

東邦紅茶第3代年輕製茶師郭瀚元則在520件台茶18號(紅玉)組的競逐中奪得特等獎茶王，並獲台茶18號組3個頭等獎、1個金質獎，且在大葉種組也獲得頭等獎；紅玉明珠主人黃麗玟則在台茶21號(紅韻)組以柚花特色香結合甘醇滋味、收斂性優奪得特等獎茶王。農會將在下月16日在日月潭向山遊客中心舉行頒獎。

(中時 )