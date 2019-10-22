高醫與瑞寶生醫22日宣布，攜手打造南台灣首座細胞治療中心。（柯宗緯攝）

高醫與瑞寶生醫22日宣布，攜手打造南台灣首座細胞治療中心。（柯宗緯攝）

衛福部《特管法》修正後，開放自體細胞自療，高醫22日宣布與瑞寶生醫簽約，打造南部首家細胞治療中心，讓病人不必舟車勞頓遠赴中北部或國外求醫，最快預計明年3月正式收治病患，將以食道癌等9種癌症治療為主，另可應用在神經損傷、傷口修復。

高醫院長侯明鋒指出，高醫體系與瑞寶生醫將投入大量資源進行新一代細胞治療技術研究，並整合美日研究經驗進行腫瘤疫苗及嵌合抗原受體T細胞等療法開發。

高醫副院長吳登強表示，目前國內開放的自體細胞療法，以病患自身細胞為基礎進行體外培養，擴增細胞數目後再輸回人體，可強化病患免疫系統對於癌細胞清除能力，「好像把阿兵哥訓練成超級戰士，並擴編成一個精銳軍團，去擊垮癌症兵團」。

吳登強指出，高醫將申請食道癌、頭頸癌、肝癌、胃癌、大腸結腸癌、胰臟癌、皮膚癌及惡性肉瘤等9種癌症治療，一個療程約自費180萬，施打6至10劑，該療程具低副作用、高安全性，且無排斥及傳染病風險，年長者或體能狀態較差患者也可使用。

瑞寶生醫總經理林彥良表示，第一期投入逾6000萬經費，高醫提供一個很良好的臨床試驗場地，他透露自己的妹妹因肺腺癌離世，感念當初就在高醫治療，「打擊癌症是我畢生的使命」。

(中時 )