高市府與高師大產官學合作，22日在副市長葉匡時見證下簽署「小民再造 市集再生」合作意願書，將以林德官公有市場、六合夜市及凱旋青年夜市等3處傳統市集作為轉型再造實踐場域，除改造環境門面外，也導入智慧科技應用，期待迎來更多遊客消費。

林德官市場隱身老舊屋舍內，落寞到只剩零星攤販，加上停車不易，人煙稀少。六合夜市則飽受負面新聞纏身，管委會認為像是「漲價10元」也被過度放大檢視，但大多攤商都明確標價，絕不坑人。凱旋青年夜市則在氣爆後人潮不在，攤商及遊客流失。

高師大表示，這3個市集各有困境，這項計畫將以「在地連結」、「人才培育」為核心，以再造小市民沉寂商域，促進整體經濟活絡；像是環境再造升級，加強整體視覺新形象，營造絕佳共餐區，或找網美打卡吸客，再導入類似美食外送APP智慧化服務。

經發局長伏和中表示，這項計畫執行面分為6大面向以市場視覺美感實踐、在地夜市國際化、智能夜市服務一點通、故事遊程設計、平價夜市五星服務及三創（創意、創新、創業）孵化基地為規畫主要方向。

葉匡時表示，傳統市場必須引進新觀念、新作法，才能轉型成國際化，期許透過產官學合作讓市場再造，進而帶動社區永續發展，讓圍繞著市場生活的攤商及市民朋友，能有更好的生活環境及品質。

(中時 )