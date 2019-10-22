日式料理控必衝！大家都知道「日本橋海鮮丼つじ半」是東京必吃的排隊海鮮丼，以多層次的珠寶盒吃法爆紅，近期接近10月下旬，即將進入生蠔旺季，因此火熱推出「四款日法活體生蠔」，從兩顆、六顆到十二顆的組合通通有，為了讓老饕省錢吃好料，更推出點套餐就能用99元加購的嚐鮮活動，不到百元就吃得到頂級生蠔真的好享受！

多汁鮮嫩的生蠔又稱為「海中鮮乳」，隨著養殖場所的水質以及風土環境不同，生蠔的口感與風味也差很多！這波的四款生蠔，包含肥厚飽滿，口感綿細濃醇的「日本北海道厚岸」、輕盈鮮甜，帶有微微海水鹹香的「法國瑪皇Majestic」、口感爽脆有彈性，帶有淡淡果香的「法國傑生蠔」，以及體型較小，但口感甘甜順口的「法國吉利小甜蠔」，沒吃過的人建議點餐前先詢問廚師，讓大家順利找到心目中的最愛。

（圖／楊婕安攝）

為了搭配甜美的生蠔，怎能沒有美酒解膩？最推薦搭配西班牙Agustí Torelló Mata的Cava Reserva Brut 2015 翡翠氣泡酒，以及法國Guy Robin Chablis夏布利白酒，細緻的氣泡中帶著柑橘般明亮的酸度以及淡淡的花香，跟生蠔濃郁綿密的口感超搭。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

▍INFO

日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan) 微風信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1

營業時間：11:00-22:00

(中時電子報)