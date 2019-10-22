蔡英文總統（右三）22日下午到台中市出席中區扶輪領導幹部菁英會，全場高喊「小英凍蒜！」（盧金足攝）

蔡英文總統22日下午到台中市出席中區扶輪領導幹部菁英會時表示，執政三年來，是一段挑戰期，是打地基過程，台灣做很多改革、轉型工程，一定會去得罪很多人，在改革過程或許因為壓力太大、時間太趕，也有想不周到的地方，打地基過程，有的人不一定很諒解政府這什麼，但一旦打地基的時間過了，現在政績一樣一樣拿出來，台灣的民眾開始理解到說，「真的是一個很用心也很敢做事的政府」。

蔡總統表示，民進黨不只總統要贏，國會也要過半，才能徹底捍衛台灣，只要沒過半，民進黨的政績延續，還有未來很多重要的政策推行，都會面臨很大的困難。

此外，好不容易開拓的多元市場，可能會倒退回依賴單一國家的經濟困境，辛辛苦苦做到的國艦國造、國機國造，要來全面落實國防自主的計畫，可能也會沒辦法繼續，要防止這些問題發生，就一定要做到「總統勝選、國會過半」，達成這個目標，才能繼續讓人民安居樂業、繼續捍衛台灣的民主自由。

國策顧問劉昭惠在場喊出「一人幫總統拉一千票，蔡總統說，現在離明年的選舉，只剩下八十幾天，現在選情越來越緊張，差一票真的就會差很多，全場都是扶輪社最有行動力又最挺她的好朋友。

蔡總統也在場要求加入她的LINE，大家平常拚事業很忙碌，可能沒時間看新聞，我們有很多重要的政績，會通通幫你整理好，用LINE來傳給大家，也拜託大家一定要幫我多多宣傳，把政府的努力宣傳出去。

她最後拜託幫忙澄清假訊息，除了我們的對手，還有對岸，都不斷用很多不當的假消息，想要傷害台灣的民主，影響台灣的選情，遇到可疑的訊息，一定要「不轉傳、快查證、幫澄清」。各位就是第一線的守護網。

「就是一定要團結，只有做到團結，而且要一票一票穩穩地開出來！」蔡總統強調，下一代才會有希望，台灣的未來才會有希望，為了繼續捍衛台灣的主權，為了繼續守護我們得來不易的民主自由，拜託大家一定要跟她一起為台灣拚這一次，2020台灣要贏！

(中時 )