南投高商校長何景標（右），與傑瑞安養中心董事長陳本源。（廖志晃攝）

國立南投高商藝廊，除了展出藝術名家作品，也展示教師及學生作品，這學期優質化在地藝文展覽，展出的畫作22日贈送給南投市傑瑞老人安養中心；校長何景標表示，希望藉由藝術作品，讓長輩心靈調適與陶冶性情。

何景標表示，前校長白博文是書畫家，因此，學校各角落都布置藝術作品，讓校園洋溢藝術氣息，猶如藝術殿堂；這學期配合優質化在地藝文展覽，邀集括白博文國畫作品、詹惠春老師禪繞畫、莊鵑萍老師油彩畫、劉子卉老師攝影作品、李慧潔老師指導學生的拼貼畫等，在校園展出後，將畫作捐贈到傑瑞老人安養中心。

何景標說，這些畫作品中，以當前流行的拼貼藝術創作及禪繞畫，最饒富趣味與療育效果。前者以複合媒材的運用，或將不同的物質作結合轉換，可以是顏色、觸感、材質或是顛覆邏輯的視覺經驗，運用圖像和文字拼貼，使不相關的事物及形象產生關聯，多樣又富於思考性，讓想像力發揮到生活日常；後者根據美國專家實驗發現，禪繞畫除了可以提升專注力、減緩壓力、增進腦部功能，甚至還能夠幫助睡眠。

傑瑞老人安養中心董事長陳本源，感謝南投高商師生的善行義舉，並表示這些畫作、攝影作品裱框後，將布置在安養中心讓長者們欣賞；也希望縣內的其他學校師生能夠響應，在安養中心展出傑出的作品。

(中時 )