勞動部今天邀請勞資政學4方召開首場「完善爭議行為工作坊」，據了解，會中勞動部委託律師事務所研究指出，「不建議限制職業工會的罷工權，法有任何法理去限制職業工會」，而如勞工董事等則應可被放進調整事項處理，但勞資雙方仍各執己見。

據了解，今天討論包括「職業工會可行使罷工權項目是否需要調整？」、「有關勞資爭議類型現行法令區分為「權利事項」及「調整事項」是否適當？

參與的工會成員表示，目前的勞動相關法令沒有限制職業工會的罷工權，在全世界的勞資爭議也沒有發現有針對限制職業工會的罷工權，資方表面認為職業工會代表性不足，但根本是不想讓罷工發生。

該名工會代表說，目前勞資爭議中的權利事項不得罷工，原因是權利事項可以透過法律訴訟解決問題，但有時候透過調解權可以更容易達成目標，根本不應禁止權利事項不能做為爭議權的標的。

與會的勞動部官員說，今天辦理的是第一場，預計在年底前召開4場工作坊，蒐集各界意見。

(中時 )