在高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心服務20多年的志工天使鄧秀英，奪得今年財團法人老五老基金會的菁耆獎–全國優質高齡志工「最佳耆德獎」，家防中心表示，除恭喜秀英外，更多的是對她長期服務的感謝與欽佩。

平凡樸實的秀英在因緣際會下，開啟踏入志願服務行列，自1995年起加入高市社會局擔任志願服務人員，2000年加入家防中心，並於其他民間團體擔任志工，服務領域多元，讓往後人生更添色彩。

67歲的秀英，總是把服務對象當作是自己家人，提供細心的照顧與協助，在家防中心擔任志工期間，每當面對來訪求助民眾因遭遇家暴而害怕哭泣時，秀英總能適時給予安慰，像個鄰家大姊般安撫受暴者心情，用溫暖且堅定地語氣告訴他們：「現在妳不用再害怕了，家防中心會保護妳」，如此感同身受的服務態度，讓來訪民眾放下一顆焦躁不安的心。

鄧秀英也常隨社工至案家訪視關懷或陪同就醫，她常說「服務真的很快樂！」在志願服務中，她每天生活都是充實又快樂。

現在的秀英透過快樂的氛圍帶領家人及子女們一起投入志願工作，繼續服務社會，對她來說，服務已經成為自己生命中不可或缺的重要使命。

(中時 )