北港糖廠內的製糖工廠閒置成危建，地方要求盡速整修。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠的製糖工廠，停止製糖後閒置多年，廠房鐵皮嚴重鏽蝕毀損，一旦遇到強風豪雨可能被吹落傷及民眾，北港鎮公所接獲陳情，要求北港糖廠盡速整修，22日糖廠表示目前廠房被列為歷史建築，將與相關單位研議後進行後續處理。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年，至今已超過百年歷史，2005年停止營運後閒置至今，但由於其廠房有其歷史意義，雲林縣文化局於2016年將製糖工廠、24間倉庫群、蒸汽車庫列為歷史建築。

不過廠房緊鄰台19線省道旁，因年久失修屋頂鐵皮嚴重毀損且持續脫落，骨架也鏽蝕不堪，路過此處的民眾都膽戰心驚，擔心強風隨時可能吹落鐵皮，甚至發生廠房傾倒意外，紛紛向北港鎮公所反映改善。

北港鎮長蕭永義表示，北港糖廠已停工10餘年，不僅沒有積極整頓加以活化，還因缺乏管理成為民眾眼中的危險地帶，希望廠方盡速整修並進行整體活化，才不會引發民怨。

北港糖廠指出，這1、2年來廠方都有進行日常管理，將鬆脫的鐵皮拆除，至於整體活化，目前正由雲林縣文化處協助規畫，一旦經費到位即會展開整修。

縣文化處則強調目前已向中央爭取經費，先協助糖廠進行廠房破損處維修工作，日後再著手整體活化，為了避免鐵皮傷及民眾，會請糖廠持續加強日常管理工作。

(中時 )