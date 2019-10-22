民進黨籍水里鄉長陳癸佑，問鼎國會。（廖志晃攝）

南投縣立委第2選區（南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里、信義），又稱濁水溪線，立委選戰政黨對決，現任國民黨籍立委許淑華尋求蟬聯，民進黨徵召水里鄉長陳癸佑出馬挑戰；藍綠在地方、中央各有執政優勢，還有總統大選之爭，都將牽動選情。

許淑華曾經擔任縣議員、南投市長，林明溱當選南投縣長後，在立委補選時進軍國會迄今，她長期在地方經營，擁有高顏值，個性直爽，基層人脈十分穩固。

2018年底選舉高雄市長之役，許淑華傾全力為韓國瑜助選，因而有「神力女超人」之喻，目前更擔任韓國瑜競選總部的副執行長，明星光環籠罩，也打響全國性知名度。

陳癸佑原本是集集警分局警官，2010年他以政治素人之姿投入水里鄉長選舉，首役失利；2014年捲土重來，在群雄環峙中脫穎而出，當選水里鄉長，本屆順利蟬聯，從沒有人相信他會當選，到高票連任，陳癸佑步步為營，鴨子划水的功夫，讓人刮目相看！

面對許淑華的現任優勢和高知名度，陳癸佑表示，選民要檢驗的是政績，他在水里鄉長任內還清9000萬元負債，還創造6000萬元盈餘，不僅建設更多，老人和小孩福利都大幅提升，相信選民會做出明智的選擇。

(中時 )