金門大學街舞研究社同學活力四射的熱舞表演展開序幕，並邀請聞名兩岸、逗趣人愛的金門東門里社區發展協會公揹婆精彩演出。（金門縣政府提供／陳世宗台中傳真）

社福躍升•服務加分「108年度金門縣智慧福利服務躍升計畫」正式啟動。（金門縣政府提供／陳世宗台中傳真）

金門縣政府推動簡政便民、幸福照護服務，22日假昇恆昌金湖飯店二樓會議廳，舉辦「社福躍升•服務加分」108年度金門縣智慧福利服務躍升計畫啟動記者會，現場由金門大學街舞研究社同學活力四射的熱舞表演展開序幕，並邀請聞名兩岸、逗趣人愛的金門東門里社區發展協會公揹婆精彩演出

記者會啟動儀式，由縣長楊鎮浯率同到場議員、鄉鎮公所長官、及縣府各局處長齊聚共同啟動；未來將帶給縣民「社福躍升•服務加分」的智慧化、優質化、高效能的社會福利系統平台服務。

縣長楊鎮浯說，為給予縣民更完善全方位的關懷照顧，提升民眾申辦社會福利相關補助服務的品質與效能，108年度智慧福利服務躍升計畫以推動在地行動服務，針對縣民「一站式福利服務」，由縣府與各鄉鎮公所基層服務人員提供失能獨居者之到宅服務，本服務之對象；以實際居住並設籍金門縣、獨居或家屬失能無力協助申辦服務者，並符合領有身心障礙證明重度以上行動不便者等。

.65歲以上行動不便且失能等級第6-8級者，提供到宅服務的補助項目包括「低收入戶生活扶助」、「中低收入戶資格審查認定」、「中低收老人生活津貼」、「急難紓困」、「身心障礙生活補助」、「身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助」、「身心障礙證明換證」、「國民年金保費減免」、「弱勢兒童及少年生活扶助」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「育有未滿2歲兒童育兒津貼」、「特殊境遇家庭扶助」等12項。

縣府指出，該服務自108年10月25日開始提供電話預約（082-324846），服務時間為週一至五上班時間。此外，符合到宅服務對象之行動不便的民眾另還可透過「線上預約」（網址：https://action.kinmen.gov.tw/）功能進行申請。

縣府強調，此次計畫並同時進行社會福利服務資源統整，盤點福利服務資源並開放80個項目資料，且對於本縣各項社會福利補助進行蒐集、分類，使民眾可藉由「福利金速配」功能先行進行自身狀況媒合，或是使用「福利先問我」對談式AI詢問功能，快速取得福利資訊，透過「案件申辦進度查詢」及「福利資格查詢」了解自身已申請之案件辦理狀況及補助情形。

市府並透過一站式概念，由第一線服務人員主動依民眾情況提供個人化服務、諮詢、申辦、追蹤及資源連結…等，以提供服務使用者全方位關懷服務，落實政府主動關懷弱勢的施政美意，更希望民眾知悉本府社會福利內容，達到「社福躍升•服務加分」的有感社福願景。

(中時 )