玻利維亞當局公布總統大選最新計票結果，現任總統莫拉萊斯可望連任，由於結果不同於昨晚公布的初步計票，引發部分民眾在多座城市發動抗議。

玻利維亞昨天舉行總統大選，當晚發布的初步計票結果顯示，59歲的莫拉萊斯（Evo Morales）與主要競爭對手、66歲前總統梅沙（Carlos Mesa）分別獲得45%與38%選票，兩人得票率皆未過半，曾3度勝選總統的莫拉萊斯將首次面臨第2輪決選。

然而，玻利維亞選務當局今晚公布延宕多時的最新計票結果，在95%選票已開出的情況下，莫拉萊斯可直接勝選。

路透社報導，最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）今晚更新計票結果顯示，莫拉萊斯得票率46.85%，領先梅沙的36.73%。雖然莫拉萊斯沒能拿下過半選票，但他的得票已逾40%且超過梅沙10個百分點，可在第一輪投票直接勝出。

法新社報導，美洲國家組織（Organization of American States，OAS）的選舉觀察團對於大選結果突然逆轉「深表關切」。

觀察團聲明表示，「投票結束後宣布的初步結果趨勢，出現難以解釋的劇烈轉變」，令觀察人員感到「驚訝」。

曾在2003至2005年擔任玻利維亞總統的梅沙，拒絕接受修正後的計票結果，除了譴責這是「詐欺」，並指控莫拉萊斯和最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）共謀扭曲計票結果，以免進入第2輪對決。

梅沙說：「我們不會承認這些結果，這是一場可恥精密騙局的一環，令玻利維亞社會陷入不必要的緊張情勢。」

電視畫面顯示，雙方支持者今天在行政首都拉巴斯（La Paz）發生衝突，在南部城市蘇克里（Sucre），一群憤怒民眾縱火焚燒選務當局總部。

礦城波托西（Potosi）也爆發警民衝突，抗議人士攻擊選務當局和地方政府的辦公室。

在拉巴斯南方的山城奧魯洛（Oruro），鎮暴警察驅散一群試圖闖入選務當局辦公室的群眾。南部城市達里哈（Tarija）、中部的柯加邦巴（Cochabamba）和北部的科比哈（Cobija）等城市也傳出衝突。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）今天在推特發文寫道，選舉法庭「透過延遲計票並採取行動破壞選舉可信度，試圖顛覆玻利維亞的民主。我們要求最高選舉法庭立即行動，以重建計票程序的可信度」。

(中央社)