有鑒於全球氣候變遷，新北市政府應韓國忠清南道政府知事梁承晁邀請，由副市長謝政達今（22）日代表參加「2019棄煤應對氣候變化國際研討會」。（環保局提供／葉書宏新北傳真）

有鑒於全球氣候變遷，新北市政府應韓國忠清南道政府知事梁承晁邀請，由副市長謝政達今（22）日代表參加「2019棄煤應對氣候變化國際研討會」。（環保局提供／葉書宏新北傳真）

有鑒於全球氣候變遷，新北市政府應韓國忠清南道政府知事梁承晁邀請，由副市長謝政達今（22）日代表參加「2019棄煤應對氣候變化國際研討會」，並和與會各城市共同發表並簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言，並分享新北市在面臨氣候變遷及減煤上的經驗與作為，獲得與會代表一致好評。

會議由南韓忠清南道政府主辦，除了東亞區各地方政府外，還邀請聯合國前秘書長潘基文、「脫煤者聯盟」會員，包括歐盟、英國、法國等，期盼透過會議結合東亞各城市政府的力量推動「氣候變遷與減煤」議題，增加城市間的互相瞭解，並建立合作夥伴關係。

環保局指出，新北市在推動低碳永續和減煤上不遺餘力，除主動訂定階段性減碳目標外，日前也因主動宣示2023年達成工業無煤城市目標，受邀加入「脫煤者聯盟」，可望成為聯盟在台灣的第一個會員。

共同發表宣言的城市，除了新北市外，還有南韓忠清南道、南韓京畿道、南韓世宗市特別自治市、日本熊本縣及來自台灣的嘉義市、台南市。

環保局說明，會中簽署的「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言，是為因應氣候變遷導致威脅人類生態環境的全球共通性問題，包括嚴重乾旱、暴雨及海平面上升等情況日益嚴重，為了下一代，必須從現在積極謀求能源轉型及溫室氣體排放量減，以因應氣候變遷所帶來的衝擊。

(中時 )