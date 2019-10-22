台灣大賽落幕後，中華職棒聯盟依例於今（22）日公布取得自由球員資格的選手，共有21人之多，含打滿9個球季、8個球季（大學畢業加入），或再次成為自由球員者。其中以富邦悍將隊、統一獅隊各有6人最多。

各隊獲得自由球員資格者如下：

中信兄弟：官大元、陳江和、張志豪、周思齊。

Lamigo桃猿：林泓育、郭嚴文、林智平、詹智堯、鍾承祐。

富邦悍將：蔡明晉、賴鴻誠、方克偉、林宥穎、林益全、張正偉。

統一獅：潘威倫、王鏡銘、林其緯、高國慶、陳鏞基、潘武雄。

不過其中有球員的複數年合約尚未走完，包括林泓育、潘威倫、陳鏞基、王鏡銘；加上已退休的陳江和，都不能算自由球員。還有一些球員的表現開始走下坡，應該不致貿然宣布行使相關權利。因此有實力又可能有其他球隊問津者，可能不出張志豪、林益全、郭嚴文等寥寥數人。

此外，按規定想行使自由球員權利的選手可在名單公布後7日內，以書面方式向球團表達行使意願，球團則須於24小時內以書面、電子郵件告知聯盟。

(中時電子報)