港女命案兇嫌陳同佳明日另案服刑期滿後，有意到台灣投案自首，卻演變成港台政治角力。大陸委員會副主任委員邱垂正、內政部政務次長陳宗彥，以及法務部常務次長張斗輝，於今日下午5時就港女命案嫌犯陳同佳案共同召開記者會。陸委會於會上表示，若「香港不審我方來審」，希望港方協助「我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回」，勿使重案犯嫌逍遙法外。

陸委會表示，這個案子從去年發生至今，我方已經多次像港府提出司法互助請求，且港府跟我方都有此案的管轄權，我方也願意提供港府證據，但我方等到做後一刻，港府還是沒有要審理的意思，「香港不審我方來審」，在這種情況下，希望港方依先前公開承諾提供合法協助，就我方於2018年3月16日、4月26日所提刑事司法互助請求書之請求事項及相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供我方赴港人員攜回。

陸委會續指，因本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡滅證之虞，希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外，並再次強調，希望港方對於「我檢警赴港將犯嫌暨事證帶回一事」，能夠儘速正面回應，並提供相關協助，讓本案能夠圓滿解決，以符合各界的期盼。

(中時 )