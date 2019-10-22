2019台南市巨人盃全國少棒錦標賽即日起開打，台南市長黃偉哲今天特別為參賽棒球小將加油打氣，並致贈爆米花，期待小將戰鬥力像爆米花「大爆發」，將冠軍獎盃留在台南。

為紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，市府特別辦理具有傳承意義的巨人盃三級棒球錦標賽，今年少棒賽適逢第十屆舉辦，全國共有13個縣市、40支隊伍參賽，即日起於台南市小北A、B、C、E、安慶國小棒球場等5個場地開打。

為了幫選手們加油打氣，黃偉哲特別準備爆米花給協進國小、立人國小的小選手們，期待小將們爆發力十足，在這次賽事獲得好成績。黃偉哲表示，棒球賽事往往引爆市民熱血，台南市球隊曾獲得2屆威廉波特少棒賽世界冠軍，因此市府一直致力推廣棒球運動。

除了全力支援少棒、青少棒到青棒之培訓發展，亞太國際棒球訓練中心也已於今（2019）年7月正式啟用，並辦理U12世界盃棒球賽，與球迷們共同見證精彩的一系列賽事。

黃偉哲說，巨人盃歷史悠久，亦是全台優秀棒球隊能相互觀摩學習的平台，希望所有參賽隊伍能傳承「永不放棄」的精神；而市府團隊也將致力打造臺南成為棒球城市，為棒球選手們開創發光發熱的舞台、為球迷們創造美好的觀賽回憶。

教育局長鄭新輝表示，本屆巨人盃全國少棒賽事10月22日起至26日在台南市小北A、B、C、E、安慶國小棒球場等5場地進行，歡迎全體市民們到場為選手們鼓勵加油；其中，小北E棒球場所有場次由智林體育臺現場立即實況轉播，無法到現場加油的朋友也能上網觀賽，賽事詳情請至「台南市巨人盃全國硬式少棒錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )