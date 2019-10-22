韓國瑜請假前也曾在9月1日到彰化走透透，從早到晚參拜9家宮廟。（資料照，謝瓊雲攝）

韓國瑜請假前也曾在9月1日到彰化走透透，從早到晚參拜9家宮廟，在鹿港天后宮前熱情的支持者幾乎擠爆廟前廣場。（資料照，吳建輝攝）

韓國瑜請假全力拚總統大選，確定將於28日至30日至彰化留宿3天2夜，國民黨彰化縣黨部證實，韓國瑜此行定調為「傾聽之旅」，為期2天半在彰化走透透，將住在特色民宿，並會合體黨籍4個立委參選人造勢宣傳，但細部行程仍在安排中。

國民黨立委參選人謝衣鳳競選團隊，22日開始貼出謝衣鳳與韓國瑜的聯合造勢活動海報，28日星期一下午先到埔鹽順澤宮參拜，在到溪湖鎮肉品市場拜會，接著轉往二林鎮萬興保安宮參拜，晚間5點至溪州鄉出席謝衣鳳競選總部成立大會，兩人合體造勢，強調要傾聽庶民心聲。

而挺韓大將蕭景田，預計也將與韓國瑜合體在選區拜會基層，初步了解，韓國瑜28日當天上午就會抵達彰化，由蕭景田親自接待，並將到昇財麗禧酒店舉行不公開的座談會，聽取地方人士、在地企業的建言，另外也將安排前往社頭鄉舊社天門宮、田中乾德宮等廟宇參香祈福，並在圓林園舉行造勢晚會。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，總統參選人韓國瑜將到彰化縣展開2天半的「傾聽之旅」，將安排入住彰化縣內的特色民宿2晚，並到4個立委選區為立委參選人造勢輔選，初步將安排他與農漁業、地方企業、宮廟等接觸拜會，也將有座談會、庶民開講、競選總部成立造勢，及市場掃街等等行程，詳細行程都仍在協調中，等確認後會另行公布。

(中時 )