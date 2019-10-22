新加坡智慧交通系統世界大會登場，德國業者今天在濱海灣上空試飛空中計程車，這項服務預估最快兩年內在新加坡推出，屆時收費可能與一般計程車差不多。
第26屆智慧交通系統世界大會（Intelligent Transport Systems World Congress）從21日起在新達城國際會議展覽中心舉行5天會議，台灣有經濟部與交通部等官員、社團法人中華智慧運輸協會代表與超過150家台灣業者與會。
德國企業Volocopter的空中計程車今天中午在新加坡濱海灣上空試飛，測試過程約3分鐘，試飛的是空中計程車2X原型。
這項空中計程車的起降設備可以設在停車場頂樓、商業大樓或商場，再接駁其他交通工具，讓乘客有更多元的選擇。
會議有超過一萬名學者專家、科技業者、專業人士與政府代表與會，共同探討智慧交通系統等議題。德國企業Volocopter則配合這次的新加坡智慧交通系統世界大會，展示並試飛空中計程車。
亞洲多個城市數百萬名通勤族每天必須應付交通阻塞問題，引發各家競相發展避免交通阻塞打結的新方法。
(中央社)
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