角力甜心陳文陵。(陳麒全攝)

角力甜心陳文陵今天在桃園全運會女子第五量級賽事輕鬆摘金，完成了二連霸。陳文陵賽後受訪時表示，雖然之前包含世錦賽的表現不理想，幸好從中吸取到失敗經驗，避免下次對戰的時候重蹈覆轍。

陳文陵在2016年里約奧運首戰帶著興奮的心情上場，沒想到卻被對手迅速壓制在地，最終以脫臼的下場落敗。

陳文陵在回憶起這段過程的時候說，這是一個不好的過往，時時刻刻都放在心中，提醒自己不但要爭取到明年東京奧運參賽資格，而且還要拿下第一場比賽，證明自己這四年來的努力沒有白費。

對於這次全運會三連霸，陳文陵表示，「很高興家人全力支持，讓我在角力這條路上走來很順利，很開心他們能夠來看我比賽，希望未來能用實際的成績回報爺爺、奶奶以及母親。」

陳文陵接下來將備戰明年亞洲區和世界區資格賽，這兩場比賽對她而言至關重要。陳文陵說，每場比賽都很重要，但必須保持平常心，臨場的時候才不會亂了陣腳，有信心能夠再次踏上東京征程。

(中時電子報)