前台中市副市長張光瑤的百歲人瑞母親，與蔡總統同樣生肖屬猴，獻花給蔡總統高喊「凍蒜！」（盧金足攝）

可愛的小朋友贈送蔡總統「小英Q版造型氣球」，讓蔡總統很高興。（盧金足攝）

蔡英文總統22日下午出席中區扶輪領導幹部菁英會，數百名扶輪社幹部齊聚宴會廳力挺蔡總統，還有小朋友贈送蔡總統「小英Q版造型氣球」，祝蔡總統順利連任，前台中市副市長張光瑤的百歲人瑞母親，與蔡總統同樣生肖屬猴，高喊「凍蒜！」蔡總統強調，民進黨執政的邏輯不是暴起暴落，而是穩定往前向上，這就是蔡英文政府執政最重要的方向，籲守住台灣最重要的民主和自由，支持民進黨，用選票展現台灣人的意志。

蔡總統表示，各位在意的台灣經濟，在國際經濟起伏、中美貿易戰等因素下，仍是穩定成長，這是一個難能可貴的趨勢。在上半年我們經濟成長率是四小龍第一名，預估今年全年也會是第一。

「企業的獲利、股市的情況也都很好，大家都很看好台灣的未來」，她強調，產業界的朋友也都同意台灣是選擇投資最好的地方，不只台商回來，外商也加碼投資，由於國艦國造、國機國造，更是帶來航太產業與造船產業的發展，不論是外商、台商、在地廠商或是國家帶動的投資，將來這些動能都會持續存在，台灣經濟也會持續穩定往上走。

她表示，從這可以看出我們執政的邏輯不是暴起暴落，而是穩定往前向上，這就是蔡英文政府執政最重要的方向。

蔡總統指出，台灣的經濟穩定度也是世界第一，整體呈現穩定成長趨勢，也有許多政策把台灣內需做起來，譬如國旅補助，許多人開始鼓勵國內旅行，發覺台灣也很好玩，她也希望持續共同把國內旅遊、觀光與消費做起來，讓台灣經濟動能持續出現。

蔡總統提及，台灣去年經濟成長率2.65％，內需的貢獻度就是2.8％，表示台灣的內需在政策的引導之下，成長強勁，台灣未來經濟還是會穩定成長，蔡英文的政府一定會維持穩定成長的趨勢，也因為這樣，稅收是增加的，所以就有能力做減稅，也有能力做很多重大的投資，包括國艦國造、國機國造、國防自主。

她說，給年輕人創造機會，是政府要做的事情，以現在台灣的經濟投資動能相當強的狀況下，相信對很多年輕人的投資、創業、就業機會是越來越多。

另外，在整個國家的經濟、產業、年輕人的機會、社會福利上，政府都有完整的規畫，我們按部就班，一步一步的做

，讓台灣整個產業、經濟和社會福利照顧的發展上，都能夠越來越順，走上一個進步社會應該有的水準。

蔡總統直言，台灣的處境確實是艱難，因為有兩岸關係的挑戰，但態度很清楚，不挑釁，但要守住國家的基本立場，守住台灣最重要的民主和自由，台灣的民主跟自由，造成台灣人集體的意志，才是保護這個國家最重要的一件事。

所以，在這次的選舉裡面，就是對台灣人集體意志最重要的考驗，也因為民主國家有選舉，讓人民有機會，以集體的意志來表達意願，所以這次的選舉相當重要，大家要用選舉投票來表達出台灣人的選擇和價值。

蔡總統表示，總統不可能一個人執政，總統執政需要國會的支持，她拜託大家，在立委的投票多支持民進黨所推薦的立委，讓民進黨有繼續執政的機會，讓政府所做的事情，可以繼續做下去，讓經濟更好、社照更好、國防更強、外交也有更多好朋友。

中區扶輪領導幹部菁英會，同是扶輪社友的在地立委張廖萬堅及黃國書也一同現身，國際扶輪3461地區前總監張光瑤、李兆祥與顧清正親自接待，主辦人、國策顧問劉昭惠上台引言，民進黨與台灣基進共同推薦的立委參選人陳柏惟也到場致意，贏得全場掌聲。

(中時 )